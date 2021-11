ASUS, Tutored e PoliHub supportano l'innovazione e presentano Empow[h]er: Programma per l'Imprenditorialità femminile

10 novembre 2021 a

Grazie alla call lanciata da ASUS e pienamente colta da Tutored, nasce Empow[h]er, progetto per supportare le giovani studentesse nella creazione delle loro startup

Milano, 10 novembre 2021 – ASUS presenta il progetto Empow[h]er, un programma lanciato grazie alla collaborazione con PoliHub e la startup Tutored, che mira a incentivare l'imprenditorialità femminile e la promozione dei giovani talenti. Lo scopo del progetto è quello di dare alle talentuose studentesse le basi per ideare ed avviare una startup.

Le fondamenta del progetto Empow[h]er sono rappresentate dalla sinergica collaborazione di tre realtà che condividono i medesimi principi e spirito innovatore. ASUS ha da sempre l'obiettivo di portare innovazione alle persone per raggiungere risultati incredibili non solo in ambito tecnologico, ma soprattutto in un'ottica di creazione di valore a lungo termine nel contesto in cui si inserisce. Per questo, ASUS ha deciso di affiancarsi all'Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano, PoliHub, per individuare startup innovative in linea con il purpose del brand: porsi al fianco delle persone e contribuire con la tecnologia a creare un futuro migliore. Principi sui quali Tutored basa il proprio operato fin dalla nascita e che ha condensato nell'ideazione del progetto Empow[h]er.

ASUS ha lanciato una chiamata alle startup grazie al supporto di PoliHub, al termine della quale hanno ritenuto Tutored - startup italiana che si propone come punto d'incontro digitale di studenti universitari e neolaureati con le aziende - la realtà ideale con la quale collaborare, ed Empow[h]er un programma in grado di apportare un contributo positivo alla comunità. Oltre a supportare la startup nella realizzazione del progetto a livello strategico ed economico, ASUS si impegna a fornire consulenza, attraverso mentor selezionati di PoliHub, per aiutarla nel conseguimento dei suoi obiettivi.

Il progetto Empow[h]er fornirà gratuitamente a studentesse e neolaureate di tutte le università italiane un percorso di apprendimento sulle metodologie e gli step fondamentali per creare da zero una startup nei settori Health Care, Smart Cities, Green Economy e Cybersecurity.

Il percorso sarà articolato in 9 appuntamenti cadenzati nell'arco di quattro mesi. A tenere i corsi saranno specialisti del settore: imprenditori, business angels e manager che potranno trasferire alle studentesse le competenze acquisite sul campo. Arrivate alla fine del percorso, le aspiranti imprenditrici avranno la possibilità di illustrare (sia individualmente che in gruppo) la propria idea di startup davanti a stakeholder del settore che, a loro volta, potranno decidere di finanziare il progetto e avviare la startup. Coloro che invece non arriveranno alla fase finale riceveranno comunque un attestato e, soprattutto, avranno la possibilità di presentarsi nel mondo del lavoro con un importante bagaglio di competenze specifiche.

In Italia solo 13 startup innovative su 100 sono a conduzione femminile (1) . Per questo motivo Tutored e ASUS hanno deciso di creare una rete di supporto in grado di aiutare le studentesse universitarie e neolaureate che hanno un'idea e che vogliono metterla in pratica. Questo progetto nasce dunque dalla volontà di abbattere i muri che rendono difficile la creazione e la messa in piedi di una startup.

“ASUS è da sempre alla ricerca dell'incredibile, e questo desiderio si riflette anche e soprattutto nel supporto alla comunità nella quale operiamo. – afferma Lavinia Fogolari, Marketing Manager ASUS SYS PC – grazie alle competenze di PoliHub abbiamo avuto modo di conoscere diverse startup con progetti molto interessanti. La nostra scelta è infine ricaduta su Tutored, che è stata in grado di presentare un'idea innovativa e all'avanguardia, in linea con il purpose e la visione di ASUS, insieme a una determinazione e una voglia di fare senza pari. Siamo entusiasti di assistere e supportare la nascita di Empow[h]er, un progetto che mira a incentivare l'imprenditorialità italiana, soprattutto quella femminile.”

“Siamo orgogliosi di questa partnership con ASUS che ha prodotto un progetto veramente speciale, anche dal punto di vista sociale – dichiara Gabriele Giugliano, CEO e co-founder diTutored – Empow[h]er nasce con l'idea di mettere le studentesse al centro di un percorso unico, in grado di fornire loro gli strumenti e il know-how specifici per poter vedere un'idea divenire realtà. Il progetto risponde anche a un'esigenza ben precisa: sono moltissimi i giovani che cercano supporto, consigli e informazioni su come sviluppare la loro idea di startup. Tutored stessa è nata in un contesto simile e pertanto sappiamo bene quanto occasioni come Empow[h]er possano essere determinanti per creare un qualcosa di importante, che produca valore per la comunità”.

“PoliHub si impegna per far dialogare le startup con le aziende consolidate. Le prime hanno bisogno delle altre per validare le proprie soluzioni sul mercato, le seconde trovano nelle startup spunti e prodotti per innovare la propria offerta, contribuendo allo stesso tempo a sostenere la crescita di nuove imprese – afferma Enrico Deluchi, General Manager di PoliHub. Siamo quindi felici di avere potuto supportare ASUS e Tutored nello sviluppo del progetto Empow[h]er, totalmente allineato con la nostra mission nella valorizzazione del talento e nel sostegno dell'imprenditorialità”.

ASUS, PoliHub e Tutored si inseriscono quindi, lavorando in sinergia, in un progetto volto all'accelerazione dell'imprenditoria femminile, oltre che della lotta alla disoccupazione femminile e alla fuga di cervelli, entrambe grandi difficoltà del nostro Paese che vanno indirizzate e affrontate. Grazie alle competenze di PoliHub, il supporto tecnologico e innovativo di ASUS, e le idee di una realtà in forte crescita come quella di Tutored, le tre imprese danno il via a un progetto tutto dedicato alle più giovani menti d'Italia.

Le studentesse o giovani laureate con un'idea di startup, o comunque interessate, possono iscriversi al corso attraverso il seguente link

(1) Rapporto Unioncamere 2020