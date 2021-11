Calcio: qualificazioni mondiali, inglese Taylor arbitra Italia-Svizzera

10 novembre 2021 a

Nyon, 10 nov. - (Adnkronos) - Designata la squadra arbitrale che dirigerà la sfida di venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma fra Italia e Svizzera. Sarà tutta inglese con l'arbitro Antony Taylor coadiuvato dagli assistenti di gara Gary Beswick e Adam Nunn con Craig Pawson quarto uomo. Al Var Stuart Attwell e Paul Tierney.

Il 42enne arbitro di Manchester ha già 4 precedenti con l'Italia. L'ultimo è l'ottavo di finale dell'Europeo contro l'Austria vinto 2-1 dagli azzurri. In precedenza aveva diretto l'Italia nella vittoria contro la Grecia nelle qualificazioni a Euro 2020, nel pareggio per 1-1 con l'Olanda nell'ottobre del 2020 in Nations League e nella sconfitta per 3-1 in amichevole contro la Francia nel giugno 2018.