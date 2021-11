Calcio: Moggi, 'Dazn? Penso che in molti non rinnoveranno l'abbonamento'

10 novembre 2021 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Credo proprio che in molti non rinnoveranno l'abbonamento a Dazn: sull'offerta è chiarito che si può recedere mensilmente". Lo dice Luciano Moggi all'Adnkronos, chiarendo che "quello che sta succedendo è davvero un grande problema. Non si riesce a vedere il calcio. E forse la stessa Dazn non è in grado di risolvere questo problema, che sta mettendo in fortissime difficoltà tutto l'ambiente. Credo che si debbano prendere dei provvedimenti". Rescissione del contratto? "Dipende da come è scritto, se ce ne sono i presupposti si può rescindere. Ma vedo difficile un ritorno a Sky".