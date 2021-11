Lavoro: Mattarella, 'futuro Paese si fonda su capitale umano'

10 novembre 2021 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "La Repubblica fondata sul lavoro non è il sogno di un tempo passato, è una sfida sempre attuale, esigente, che dobbiamo saper affrontare senza sottrarci alle necessarie innovazioni, anzi procedendo alla velocità del mondo globale. E' sul capitale umano che si fonda il futuro del nostro Paese, dunque sui lavoratori di ogni ambito e carattere". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle Stelle al merito del lavoro.