Arte: copia della Gioconda venduta a Parigi per 210mila euro

Parigi, 10 nov. - (Adnkronos) - Una delle più fedeli repliche della Gioconda, il famoso dipinto di Leonardo Da Vinci il cui originale è al Museo del Louvre di Parigi, eseguita intorno al 1600 su un pannello di quercia e di una qualità considerata "eccezionale", è stata venduta all'asta a Parigi dalla casa Artcurial per 210.000 euro. Era stimata 150/200mila euro ed è stata acquistata da un collezionista privato che ha richiesto l'anominato.

Il quadro ha un valore aggiunto, ha spiegato un portavoce di Artcurial, poiché il ritratto della Monna Lisa fu dipinto su un pannello di quercia piuttosto che su tela ed anche caratteristiche speciali che lo distinguono dall'originale, anche se non sono visibili ad occhio nudo.

"Ci sono alcune piccole differenze che non sono veramente importanti. Ma è molto simile ed è per questo che è così impressionante perché rimane molto vicino all'originale", ha commentato Vinciane de Traux, direttore di Artcurial. Il pittore non è noto ma si sa che la copia fu dipinta nella città francese di Fontainebleau.

"Quella venduta all'asta è una delle copie più fedeli dell'originale di Leonardo. Di copie della Gioconda, che è sempre stata un'icona, anche ai tempi di Leonardo Da Vinci, ne vediamo molte, ma alcuni di esse sono un po' ingenue, non sono dipinti molto bene. Questa tavola ci ha davvero stupito quando l'abbiamo visto per la prima volta", ha detto Vinciane de Traux.

La replica della Monna Lisa del Louvre è così fedele che conserva anche il caratteristico sorriso e lo sguardo, che insegue lo spettatore ai quattro angoli proprio come quello dipinto dal genio di Vinci. Il pittore anonimo ha avuto una cura speciale nel ritrarre i toni della pelle delle mani e del viso con grande delicatezza, senza perdere il senso del proprio stile. I tratti sono evidenti con tocchi sottili che accentuano la forma del viso, intorno agli occhi, evidenziando il mento, la scollatura e le articolazioni delle dita.