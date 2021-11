Governo: P.Chigi, 549 provvedimenti 'smaltiti' da insediamento Draghi** (2)

10 novembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "A partire dal mese di novembre - prosegue P.Chigi - per il bimestre novembre/dicembre si procede attraverso l'assegnazione ad ogni Amministrazione di target specifici settimanali di decreti da adottare. Pertanto, il target mensile (già comunicato per il mese di novembre) viene ripartito in provvedimenti da adottare per settimana in modo da consentire un'organizzazione del lavoro che porti a 'centrare' con cadenze più ravvicinate gli obiettivi assegnati".

"Un particolare focus è stato infine destinato all'attuazione del decreto-legge Sostegni-bis. L'analisi si è soffermata sulle disposizioni che prevedevano stanziamenti economici. Pertanto, in poco più di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (25 luglio 2021), sono stati adottati decreti attuativi che hanno svincolato risorse pari a euro 10.497.184.000,00. Tali risorse, sommate a quelle riferibili alle norme autoapplicative del decreto legge, comportano che l'88,9% delle risorse complessive previste dal decreto Sostegni-bis sono state sbloccate. Resta, quindi, ancora pendente una residua percentuale pari al 11,1% (euro 5.604.625.092,00) di stanziamenti che necessitano dell'adozione dei relativi provvedimenti di secondo livello per i quali si chiede alle Amministrazioni interessate di dare particolare priorità nell'attuazione già nel mese di novembre".