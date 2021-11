10 novembre 2021 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Berlusconi candidato al Colle? Non ne parlo. Non mi metto a giudicare singoli candidati a una corsa che vedremo a gennaio. Trovo che questo gioco politico-mediatico per cui ogni giorni si fa un nome e per tre giorni si gioca attorno a questo candidato, sia un errore. Sarà così su tanti nomi fino a gennaio". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Repubblica Tv.