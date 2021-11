Lombardia: educazione digitale, protocollo tra Corecom, avvocati Milano e Ordini forensi (2)

10 novembre 2021 a

(Adnkronos) - A sottoscrivere il protocollo anche i presidenti dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Vinicio Nardo, e dell'Ulof Angelo Proserpio. “La pandemia ha reso sempre più urgente una nuova educazione digitale", ha affermato Nardo. "Con il lockdown, oggi e forse ancora di più in futuro, quello digitale ha preso la forma di un ecosistema sociale permanente. Per questo l'Ordine ha fortemente voluto e condiviso questo secondo protocollo con Corecom Lombardia e con Ulof, per mettere la nostra esperienza e quella dei nostri avvocati al servizio di mappe aggiornate per i nostri ragazzi. Per fare dell'ecosistema digitale una terra di opportunità, con tutte le protezioni contro le tante possibili minacce che incombono, a cominciare dal cyberbullismo".

Proserpio ha sottolineato che "i temi della legalità presentano una composita fenomenologia che necessita di reti di supporto per sostenere la fragilità giovanile nell'informazione e nell'educazione. Insegnare la legalità declinata nelle forme sofisticate e complesse imposte dall'innovazione tecnologica per prevenire comportamenti devianti è un'azione che va praticata prima delle misure repressive e che si concreta nel trasmettere e far assimilare nei giovani la gravità di atti violenti e nei genitori l'impegno a non sottovalutarne la portata. Per questo obiettivo gli avvocati lombardi intendono fornire la massima collaborazione consapevoli della funzione sociale dell'avvocatura volta alla tutela dei giovani psicologicamente fragili, dei giovani che non si omologano rispetto al gruppo, dei giovani con diverso orientamento sessuale.