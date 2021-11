Green Pass: Serracchiani, 'Lamorgese difende salute e diritti di tutti'

10 novembre 2021 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Attraverso il ministro dell'Interno lo Stato ha preso posizione in difesa di interessi, salute e diritti di tutta la comunità nazionale, inclusi coloro che sono contro vaccini e green pass. Stridono e sono fuori dalla realtà gli attacchi di Salvini al ministro Lamorgese sul divieto di manifestare, richiesto esplicitamente dai suoi governatori e sindaci”. Lo dichiara la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, rispondendo al leader della Lega Matteo Salvini che ha accusato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese di non essere in grado di fare il suo lavoro “se vietiamo le manifestazioni”.