Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Perchè il Green Pass viene chiesto ogni volta che si entra e si esce? Chiedo ai questori della Camera per la mia privacy di stabilire che chi ha controllato una volta il Green Pass non debba essere ricontrollato ogni volta. E' una violazione della libertà minima di movimento del parlamentare". Così Vittorio Sgarbi in aula alla Camera durante i lavori sul dl Proroghe.