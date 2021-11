Calcio: Letta scherza con Cottarelli, 'Chi compra Inter? Gli arbitri'

10 novembre 2021 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Una domanda calcistica per Carlo Cottarelli, interista, nel videoforum di Repubblica Tv con Enrico Letta e i 6 osservatori indipendenti della Agorà, tra cui appunto il professore che è promotore di Interspac, il progetto di azionariato popolare per i tifosi nerazzurri. Comprerà l'Inter? "No comment", è la risposta di Cottarelli. A quel punto interviene Letta che invece è un noto milanista e sulla scia del recente derby 'provoca' Cottarelli: "Intanto hanno già cominciato con gli arbitri...". Ribatte Cottarelli: "Questo è un colpo basso".