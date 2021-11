Excelya Seleziona eTMF Veeva Vault per accelerare l'esecuzione di studi clinici in tutta Europa

11 novembre 2021 a

a

a

I leader della CRO ottimizza le operazioni cliniche in 25 Paesi

BARCELLONA, Spagna, 10 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha annunciato oggi che Excelya, un'organizzazione europea di ricerca a contratto (CRO) con sede in Francia, si sta standardizzando su Veeva Vault eTMF in 25 Paesi in Europa. La razionalizzazione della gestione dei trial master file (TMF) consentirà a Excelya di accelerare l'esecuzione degli studi clinici e di contribuire ad ottenere più rapidamente i trattamenti per i pazienti che ne hanno bisogno.

"Per noi è importante condurre gli studi clinici nella maniera più efficiente possibile per i nostri clienti", ha dichiarato Alan Morgan, CEO di Excelya. "Siamo orgogliosi dei nostri specialisti eTMF Vault altamente qualificati che aiutano i clienti nell'implementazione del proprio eTMF. Gli sponsor possono avere la certezza che i nostri studi vengono condotti su soluzioni leader del settore che migliorano la supervisione degli studi e velocizzano i processi decisionali critici."

Excelya copre gli studi di fase I - IV in un'ampia gamma di aree terapeutiche, tra cui oncologia, ematologia e neuroscienze. Con eTMF Vault, Excelya è ora in grado di produrre documentazione e processi digitali relativi agli studi clinici in modo che il TMF sia pronto per l'ispezione in tempo reale. In questo modo i team di Excelya riescono ad aumentare la visibilità, a migliorare la collaborazione interna e con gli sponsor, e a mantenere la conformità con le normative del settore in evoluzione, tra cui l'imminente regolamento UE sulle sperimentazioni cliniche.

"Le CRO come Excelya stanno guidando l'intero settore verso l'ottimizzazione dello sviluppo dei farmaci, facendo sì che gli sponsor siano pronti per l'ispezione e possano concentrarsi sulle loro attività principali", ha dichiarato Pinar Bérénice Bénet, Direttore senior della strategia per Veeva Vault Clinical. "Siamo entusiasti di collaborare con Excelya in questo passaggio a degli studi incentrati sul paziente e senza supporto cartaceo".

Vault eTMF, parte della Veeva Vault Clinical Operations Suite, consente a sponsor e CRO di trasformare le operazioni cliniche utilizzando un TMF digitale su un'unica piattaforma cloud. Con le applicazioni cliniche di Veeva, le CRO possono aumentare la supervisione dello studio, ottimizzare i processi end-to-end e migliorare il modo in cui lavorano con gli sponsor durante l'intero processo dello studio clinico.

Ulteriori informazioni su come le moderne applicazioni per le operazioni cliniche stanno accelerando lo sviluppo di farmaci sono reperibili su Veeva Connect.

Per ulteriori informazionisu Veeva Vault Clinical, visitare: veeva.com/eu/Clinical Contatta Veeva su LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems Segui @veeva_eu su Twitter: twitter.com/veeva_eu

Informazioni su ExcelyaExcelya è un'organizzazione europea indipendente di ricerca a contratto con oltre 800 dipendenti in 25 Paesi sparsi in tutta Europa. Excelya offre tutti i modelli di cooperazione, dalla consulenza al servizio funzionale, fino al servizio completo. Fornisce questi servizi di ricerca in vari settori, tra cui quello farmaceutico, biotecnologico, dei dispositivi medici, dei cosmetici e della nutrizione. In qualità di CRO completamente integrata, Excelya si occupa della progettazione e dell'esecuzione di studi clinici di Fase I per studi post-commercializzazione, sicurezza, biometria e progetti di accesso al mercato. Excelya si impegna a fornire esperti di spicco che lavorano a stretto contatto con i clienti per accelerare lo sviluppo di farmaci end-to-end, sfruttare la scienza dei dati e reinventare la cura dei pazienti.

Informazioni su Veeva SystemsVeeva Systems Inc. è un'azienda leader nello sviluppo di soluzioni aziendali in cloud per l'industria globale del life science. Puntando sull'innovazione, l'eccellenza del prodotto e il successo del cliente, Veeva vanta più di 1,000 clienti, che vanno dalle più grandi aziende farmaceutiche del mondo fino alle biotecnologie emergenti.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg