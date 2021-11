Manovra: Meloni, 'Parlamento silenziato, il ritardo è una tattica'**

11 novembre 2021 a

a

a

Roma, 11 nov (Adnkronos) - "Il Parlamento in Italia è totalmente silenziato. Il Pnnr è arrivato in Parlamento un'ora prima del voto e sta per accadere la stessa cosa sulla manovra. Il governo è fuori tempo massimo e non mi convince sul fatto dell'incapacita di scrivere la manovra ma è una tattica: la maggioranza è troppo eterogenea, Draghi ha il problema di metterli d'accordo, così il Parlamento non avrà tempo per dire la sua". Lo ha detto Giorgia Meloni a SkyTg24.