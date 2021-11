11 novembre 2021 a

a

a

Roma, 11 nov (Adnkronos) - "Sono d'accordo sulle regole per manifestare, purchè valgano per tutti. Questo non è accaduto, perchè se manifesti contro il governo sei irresponsabile e c'è il contagio, per il Ddl Zan il contagio non corre. La pandemia non si può usare per colpire gli avversari politici, se le regole ci sono devono valere per tutti". Lo ha detto Giorgia Meloni a SkyTg24.