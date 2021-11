11 novembre 2021 a

a

a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Il successo del Piano è nelle vostre mani, come in quelle di noi tutti. C'è bisogno di cooperazione tra tutti i livelli dell'amministrazione, nella fase di pianificazione degli investimenti e in quella di attuazione. Questo sforzo deve coinvolgere tutti: Comuni, Regioni, Ministeri". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo all'assemblea nazionale dell'Anci.