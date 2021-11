Comuni: Draghi a sindaci, rappresentate unità italia, non possiamo fare a meno di voi

11 novembre 2021 a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "I Comuni sono i luoghi in cui i cittadini incontrano la politica e la pubblica amministrazione. Voi Sindaci rappresentate l'unità dell'Italia, nella sua magnifica diversità. Un legame che resiste al passare del tempo, grazie alla vostra credibilità di abili amministratori. Rinsaldato dalla passione disinteressata che mostrate per la vita pubblica. E reso attuale dalla vostra capacità di tradurre in obiettivi concreti una visione ideale. Di queste qualità - di voi Sindaci – oggi più che mai non possiamo fare a meno". Così il premier Mario Draghi chiudendo l'assemblea nazionale dell'Anci a Parma.