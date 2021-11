11 novembre 2021 a

Firenze, 11 nov. - (Adnkronos) - In Toscana l'aumento della curva dei contagi da Covid per ora non crea allarme. Lo ha ribadito, a margine di un evento oggi a Firenze, il presidente della Regione, Eugenio Giani. "Con un aumento ponderato della curva dei contagi, come è stato finora, possiamo reggere senza restrizioni di mobilità".