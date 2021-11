Recovery: P.Chigi, al via 'dialoghi sul Pnrr', prima tappa Colao a Bari il 15

11 novembre 2021 a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - Al via 'Italiadomani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza', l'iniziativa promossa dalla presidenza del Consiglio dei ministri per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr. A partire dalla prossima settimana, con le Istituzioni del territorio, sono previsti eventi periodici in tutta Italia che vedranno la partecipazione di rappresentanti del Governo e di esperti e tecnici coinvolti nell'attuazione del Pnrr.

Prima tappa a Bari lunedì prossimo, 15 novembre. Alle ore 16.30, al Teatro Comunale ‘Niccolò Piccinni', il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, spiegheranno quali sono i progetti per la città e il territorio, come verranno realizzati gli investimenti e le modalità per accedere alle risorse. La seconda parte dell'evento sarà caratterizzata dal dialogo con i cittadini, le associazioni di categoria, le imprese.

Palazzo Chigi rende noto anche le tappe successive. A Bari seguono Bergamo il 22 novembre, Napoli il 29 novembre, Campobasso il 3 dicembre, L'Aquila il 10 dicembre, Reggio Calabria il 13 dicembre, Padova il 17 dicembre, Torino il 10 gennaio, Milano il 17 gennaio, Palermo il 24 gennaio, Potenza il 28 gennaio, Genova il 31 gennaio, Trieste il 7 febbraio, Roma l'11 febbraio, Bologna il 14 febbraio, Ascoli il 21 febbraio, Perugia il 28 febbraio, Cagliari il 4 marzo, Pisa l'11 marzo, Aosta il 18 marzo, Bolzano il 25 marzo, Trento il 26 marzo.