Calcio: Yakin (ct Svizzera), 'sfavoriti contro l'Italia? Lo era anche la Svezia...'

Roma, 11 nov. - (Adnkronos) - "Vogliamo qualificarci per il Qatar senza passare attraverso lo spareggio. Ecco perché veniamo a Roma per vincere. Perché non dovrebbe essere possibile? Certo, l'Italia è la favorita. Ma anche la Svezia era outsider nello spareggio per il Mondiale del 2018 e ha eliminato gli azzurri". Così il ct della Svizzera Murat Yakin alla vigilia del match contro l'Italia fondamentale per il primo posto nel girone che qualifica direttamente al Mondiale di Qatar 2022.