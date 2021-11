Fi: Fontana, 'solidarietà a Gasparri'

11 novembre 2021 a

a

a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Esprimo vicinanza e solidarietà a Maurizio Gasparri per le gravi e ripugnanti minacce di cui è stato fatto oggetto, che si aggiungono alle innumerevoli manifestazioni di odio che in questi ultimi tempi sono state rivolte contro dirigenti e militanti di Forza Italia, in un clima di antipolitica, da ambienti no vax. Forza Italia non si fa intimorire ed unita continuerà a battersi per le sue ragioni". Così il deputato azzurro e Questore della Camera, Gregorio Fontana.