Calcio: rinnovo con il Napoli in stand-by, offerta dal Toronto per Insigne

Roma, 11 nov. - (Adnkronos) - Sirene dalla Mls per Lorenzo Insigne. Mentre il rinnovo con il Napoli resta in stand-by, c'è una squadra che ha messo l'attaccante napoletano nel proprio mirino: è il Toronto FC. Secondo Sky Sport i dirigenti del club canadese sono stati a Napoli nelle scorse settimane, il preludio della ricca offerta presentata al giocatore che include tutti i benefit desiderati. Il Toronto spinge e sta provando a convincere Insigne che, insieme alla sua famiglia, dovrà prendere una decisione.

Il futuro di Insigne a Napoli, infatti, resta in bilico. Il contratto scadrà il 30 giugno 2022 e la trattativa per il rinnovo è in una fase di stallo. La società di De Laurentiis offre 3,5 milioni di euro più 1,5 di bonus difficili da raggiungere. Una parte fissa più bassa rispetto a quella attuale, ecco perché le parti restano distanti. Difficoltà dove sta provando a inserirsi il Toronto. Tuttavia non c'è solo il club canadese su Insigne, visto che sono arrivati primi segnali di interesse anche da club europei importanti.