Startup: Deliveristo presenta a Excellence novità della piattaforma e trend foodtech

Roma, 11 nov. (Labitalia) - Deliveristo prende parte per la prima volta ad Excellence Food Innovation, la convention dedicata alle eccellenze enogastronomiche, in corso a Roma, presso La Nuvola, fino al 13 novembre. Nel corso delle quattro giornate romane il marketplace digitale B2B metterà in contatto ristoratori e chef con i fornitori: “Sarà per noi il primo evento fisico a Roma e l'opportunità post-Covid di far conoscere di persona la semplicità del funzionamento della piattaforma e presentare alcuni dei fornitori che ne fanno parte”, precisa Erica Fifield, responsabile della Comunicazione.

Deliveristo - il più grande mercato online per chef e ristoratori, nato nel 2019 da un'intuizione di tre giovani under 30 - registra ad oggi circa 1.000 clienti in tutta Italia, più di 300 fornitori, 40.000 prodotti in catalogo con un focus su Milano, Torino, Bologna, Roma e un trend di crescita di +300% anno su anno. La presenza di Deliveristo nella Capitale, avvenuta dopo il successo di Milano, registra anche qui una forte ascesa. A poco dalla partenza su Roma sono già più di 100 i clienti che hanno scelto di utilizzare la piattaforma per tutto ciò che serve per la fornitura del proprio ristorante. A breve, inoltre, verrà, lanciata l'app di Deliveristo che faciliterà ancora di più il lavoro degli operatori dell'horeca.

Ma come funziona Deliveristo? Con un semplice click i ristoratori e gli operatori del settore horeca possono iscriversi gratuitamente a Deliveristo e avere a portata di mano il più grande mercato online di fornitori da cui ordinare. A spiegare il successo della piattaforma è Ivan Aimo, co-founder & Ceo di Deliveristo: “Gli chef necessitano di ottimizzare le forniture, scoprire nuovi fornitori, semplificare la parte acquisti, sapere in anticipo il food cost. Per loro è importante poter confrontare prodotti e fornitori, avere un unico punto di fatturazione, di gestione degli ordini e poter ordinare in maniera veloce grazie al digitale”.

In base alle richieste effettuate su Deliveristo e al continuo confronto tra fornitori e ristoratori, sono emerse alcune tendenze interessanti che segnano il panorama ristorativo. Da sottolineare la maggiore sensibilizzazione sul climate change e un'elevata attenzione verso una cucina senza sprechi e che sia in grado di utilizzare i prodotti nella loro interezza senza buttare nulla. Altrettanto importante è l'utilizzo di prodotti locali italiani, espressione dello stretto legame con il territorio e le tradizioni culinarie che costellano il nostro paese. L'attenzione per la cucina sostenibile è evidenziata da una maggiore richiesta di vegetali e legumi, un alimento fonte di benessere e dal ridotto impatto ambientale perché necessita di poche risorse naturali per crescere e vengono anche proposti prodotti coltivati in idroponica e secondo la biodinamica. C'è anche la carne plant based, un prodotto realizzato con materie prime vegetali che riproduce il sapore e la texture della carne tra le nuove tendenze.

Avanza sempre di più nelle cucine l'utilizzo della frollatura del pesce, la nuova frontiera della produzione ittica che usa gli strumenti della macelleria per rendere il pesce più tenero e ricco di sapori senza alterarne le caratteristiche microbiologiche e la salubrità. Dopo le Dark Kitchen che hanno avuto un forte sviluppo nel 2020, adesso è il momento delle Cloud Kitchen, un modello di ristorante food delivery in cui diversi operatori condividono una cucina e gli ordini sono gestiti online. Cucine in coworking dove poter realizzare il proprio progetto di ristorazione a domicilio; un format utile che permette anche di testare la nascita di nuovo brand o un brand già esistente in nuove città e in nuove zone.

Da non tralasciare lo sviluppo digitale delle imprese che ha avuto un forte impulso nell'ultimo anno con la creazione di pagine social ed e-commerce. I fornitori e i ristoratori hanno compreso l'importanza di avere una vetrina digitale e hanno avuto la necessità di ricercare nuovi canali di vendita con un'offerta sempre aggiornata; da qui il consolidamento del marketplace digitale Deliveristo che, grazie a un sistema tecnologico facile e intuitivo, permette di acquistare direttamente online prodotti italiani di qualità e di avere sempre a disposizione un team di consulenti food&beverage.