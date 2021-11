Tennis: Next Gen Atp, Alcaraz e Nakashima i semifinalisti del gruppo A

11 novembre 2021 a

Milano, 11 nov. - (Adnkronos) - Il match di apertura della terza giornata delle Next Gen Atp Finals è una pura formalità: lo spagnolo Carlos Alcaraz, grande favorito del torneo, supera l'argentino Juan Manuel Cerundolo con il punteggio di 4-0 4-1 2-4 4-3 e conclude al primo posto da imbattuto il gruppo A. Vola in semifinale da secondo del girone lo statunitense Brandon Nakashima che sconfigge il danese Holger Rune per 3-4, 4-1, 4-1, 4-3.