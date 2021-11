Fondazione Open: Stanzione (Garante Privacy), 'illecito pubblicare estratto conto bancario'**

11 novembre 2021 a

a

a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - E' lecito a un giornale pubblicare l'estratto conto bancario di Renzi? "C'è una indagine giudiziaria in corso e pare che il senatore Renzi abbia rivolto un ricorso proprio all'Autorità garante quindi non posso rispondere". Lo dice, intervistato da Bruno Vespa a Porta a Porta, Pasquale Stanzione presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

"Ma è lecito pubblicare il mio estratto conto bancario?", sollecita Vespa. "No - risponde Stanzione - Però in generale c'è una piccola precisazione da fare: per persone pubbliche c'è una sorta di attenuazione della privacy, non azzeramento ma attenuazione". Ma l'estratto conto "no, è un dato sensibiile".