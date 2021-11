Nassiriya: Fico, 'onore a uomini e donne caduti per la pace'**

12 novembre 2021 a

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Il mio pensiero commosso va oggi alle vittime di quella terribile strage e a tutti gli italiani che hanno perso la vita in altri Paesi nell'adempimento del loro dovere, così come alle loro famiglie che hanno pagato un tributo altissimo in termini di dolore e di sofferenza. Le Istituzioni e tutta la comunità nazionale devono rinnovare un sentimento di profonda gratitudine verso queste donne e uomini che con dedizione, lontani dagli affetti, hanno reso onore al nostro Paese. Essi incarnano lo spirito più autentico delle missioni internazionali che è, e deve restare sempre, quello di uno strumento al servizio della causa della pace". Lo ha sottolineato il presidente della Camera, Roberto Fico, in una cerimonia a Montecitorio in occasione della 'Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace', nell'anniversario dell'attentato di Nassiriya.

"'Ripudiare la guerra', come prevede la nostra Carta costituzionale, significa, soprattutto, mantenere e ripristinare la pacifica convivenza tra i popoli sulla base dei valori di democrazia, giustizia e libertà. Ciò richiede -ha rimarcato Fico- la forza del negoziato multilaterale e dei progetti di cooperazione, le azioni di disarmo e di stabilizzazione delle aree a rischio, le misure di contrasto al terrorismo come pure il sostegno umanitario alle popolazioni coinvolte dalle crisi".

"I nostri connazionali che partecipano alle missioni, mettendo a rischio la loro vita, sono dunque gli artefici di un impegno volto a garantire livelli crescenti di sicurezza globali e per giungere -ha concluso il presidente della Camera- ad una pace diffusa, autentica e duratura".