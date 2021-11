12 novembre 2021 a

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "In occasione della 'Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace' desidero rinnovare la mia gratitudine a tutti gli uomini e le donne che hanno perso la vita onorando la divisa e la Patria. Il loro sacrificio sarà ricordato per sempre. Ai familiari la mia sincera vicinanza ". Lo afferma Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d'Italia.