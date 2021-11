Nassiriya: Casellati, 'riconoscenti a chi si impegna per pace, terrorismo minaccia attiva'**

12 novembre 2021 a

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Onoriamo oggi la memoria di tutti i caduti militari e civili italiani nelle missioni internazionali per la pace. Nessuno deve dimenticare il loro estremo sacrificio in difesa dei nostri valori. Il loro ricordo è indelebile nella coscienza degli italiani. Tutti abbiamo un debito di riconoscenza verso i militari e i civili impegnati per la pace nel mondo, per la generosità e la professionalità con cui quotidianamente assolvono al loro compito in contesti di grande pericolo". Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

"Il ricordo di Nassiriya, in particolare, dev'essere un monito a non abbassare la guardia di fronte alle minacce di un terrorismo ancora attivo. Oggi -conclude il presidente del Senato– il dovere del ricordo deve unirsi all'impegno a riaffermare l'unità del Paese attorno alla bandiera, che i nostri ragazzi portano con orgoglio. Rinnovo il mio affetto e la mia profonda vicinanza alle famiglie delle vittime”.