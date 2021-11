Manovra: Bernini, 'errore speculare su taglio tasse, 8 mld tra imprese e lavoro'

12 novembre 2021 a

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Dobbiamo trovare un'intesa, un compromesso necessario tra centrodestra e centrosinistra, perché la riduzione delle tasse interessi la platea più ampia di italiani. Sarebbe folle dividersi in fazioni, tra chi vuole un taglio delle tasse più sostanzioso per le imprese e chi per i lavoratori. Entrambi hanno pari diritto a una riduzione del cuneo fiscale". Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, in diretta ad Agorà.

"Con questa legge di Bilancio - ha proseguito - mettiamo a disposizione i primi 8 miliardi, cui si aggiungeranno altri 8 il prossimo anno, più 4 miliardi che si possono recuperare ad esempio dal taglio dell'Iva. Non sono tanti ma se gestiti bene possono fare la differenza. L'importante è non speculare. In Parlamento le forze politiche devono trovare un accordo perché non abbiamo il beneficio dell'alternativa".