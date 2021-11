12 novembre 2021 a

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Al Parlamento Europeo ho espresso tutta la nostra contrarietà alla costruzione di nuovi muri in Europa. L'Unione Europea nasce per abbatterli i muri, non per costruirli. #EuropaSenzaMuri". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.