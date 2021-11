Venezia: Generali, dopo restauro Procuratie Vecchie riapriranno in primavera 2022 (2)

12 novembre 2021 a

(Adnkronos) - “Le aziende hanno un ruolo che va ben oltre la loro attività di business, e possono fare la differenza per le comunità in cui operano attraverso azioni dall'impatto significativo e duraturo", ha detto il group ceo di Generali, Philippe Donnet. "Come parte del nostro impegno per la sostenibilità e a coronamento delle celebrazioni per il 190esimo anniversario di Generali, vogliamo dare nuova vita e un nuovo scopo alle Procuratie Vecchie di Venezia. Come sede di The Human Safety Net, questo emblematico edificio diventerà uno spazio per lo scambio di idee per superare le principali sfide sociali del mondo di oggi, e ispirerà i visitatori ad agire per liberare il potenziale delle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità. Vorrei ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato a far diventare questo sogno realtà”.

Per David Chipperfield "è stato un grande privilegio lavorare sul progetto delle Procuratie Vecchie, non solo per l'importanza dell'architettura dell'edificio e i suoi secoli di storia, ma anche per il suo ruolo nella definizione di uno degli spazi civici più ispirazionali del mondo. Con il nostro progetto stiamo riunificando e adattando attentamente la fabbrica dell'edificio, dando nuova vita alle Procuratie Vecchie e a quello che rappresentano per Venezia: non solo un'attrazione ma uno spazio vibrante di attività in una città viva. La forza di un progetto come questo dipende dalla qualità delle collaborazioni: siamo molto grati al nostro committente, ai consulenti e al nostro team in sede per il significativo impegno profuso nel progetto. Attendiamo con entusiasmo la sua riapertura al pubblico il prossimo anno”.