OSS. EUROBET:36% vede l'Italia favorita per il mondiale

Roma, 12 novembre 2021–Sale la tensione in vista di Italia Svizzera in calendario questa sera all'Olimpico di Roma. Quella che doveva essere poco più di una formalità è diventata una partita probabilmente decisiva per la qualificazione diretta ai mondiali dell'anno prossimo.

Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio Eurobet, l'88% degli italiani è convinto che a prevalere saranno gli azzurri a fronte di un 5% convinto che ad affermarsi saranno gli elvetici. Il 7% che pensa ad un pareggio chissà se ha preso in considerazione il rischio che correrebbero gli uomini di Mancini a farsi sfuggire il bottino pieno.

Il regolamento che viene utilizzato per le qualificazioni è ovviamente quello FIFA che, in caso di partita di punti in classifica, prende in considerazione prima la differenza reti complessiva e poi il numero totale di reti segnate. L'Italia è in vantaggio di due punti nella differenza reti, uno scarto non impossibile da colmare nel corso dell'ultima giornata, quando l'Italia affronterà l'Irlanda del Nord e la Svizzera la Bulgaria. Se tutti questi parametri fossero in parità - e lo sarebbero gioco forza anche gli scontri diretti - a fare la differenza potrebbero essere i gol segnati in trasferta nello scontro diretto e anche a questo deve stare attenta la Nazionale stasera.

I risultati più attesi dagli appassionati sono nell'ordine il 2-1, il 3-1 e il 2-0, tutti favorevoli agli azzurri e tutti capaci di far fare alla nostra Nazionale un passo avanti probabilmente decisivo per guadagnarsi il biglietto per il Qatar 2022.

Tra i marcatori più attesi - impossibilitato a scendere in campo Immobile per un infortunio che ha creato anche qualche frizione tra lo staff medico degli azzurri e il Presidente della Lazio Lotito – il più quotato è Lorenzo Insigne. Subito dopo nelle preferenze compare Jorginho, chissà se sarà lui a presentarsi dal dischetto in caso di penalty dopo l'errore nella partita d'andata.

Nella prossima settimana saranno comunque definite le 10 squadre che si qualificheranno direttamente mentre per i play off, che coinvolgeranno anche 12 squadre europee per assegnare gli ultimi 3 posti disponibili per il vecchio continente, si dovrà aspettare addirittura marzo 2022.

Da rilevare anche come gli appassionati sono convinti che la vittoria dell'Europeo non sia stata una chimera tanto che il 36% ha deciso di puntare sulla nostra Nazionale per la vittoria finale a fronte del 20% che ha scelto la Francia e il 14% che si aspetta una vittoria del Brasile. Poco distanziate ci sono la Spagna con il 9% dei pronostici e l'Argentina con il 4%.

Sarà compito dell'Osservatorio Eurobet monitorare come cambieranno i favori dei pronostici nell'anno che ci separa dal calcio d'inizio della partita inaugurale.

