Bergamo: aggredisce e palpeggia donna, arrestato 42enne

12 novembre 2021 a

a

a

Milano, 12 nov. (Adnkronos) - Un uomo di 42 anni, cittadino italiano e pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Lo scorso 18 ottobre in un sottopasso della stazione ferroviari di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo un donna stava rientrando a casa, quando l'uomo le si è avvicinato in sella alla sua bicicletta. La donna aveva preso il cellulare per chiedere aiuto, ma il 42enne glielo aveva strappato dalle mani. Poi l'aveva bloccata contro un muro, palpeggiandola.

La reazione della vittima l'aveva però fatto fuggire, spingendola a terra e pocurandole alcune fratture al bacino. I carabinieri, dalla descrizione fornita dalla donna e dalle immagini delle telecamere, hanno identificato l'uomo . Il 42enne è stato arrestato e portato nel carcere di Bergamo.