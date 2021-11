Calcio: Barcellona, Dani Alves a un passo dal ritorno in blaugrana

12 novembre 2021 a

Barcellona, 12 nov. -(Adnkronos) - Un altro ritorno per cercare di risollevare le sorti del Barcellona, attualmente nono in Liga e senza successi da ben quattro giornate in campionato. Se nei giorni scorsi Xavi ha accettato l'incarico di allenatore, adesso il club blaugrana è pronto a riaccogliere Dani Alves. Secondo quanto scrive 'Sport', infatti, l'esterno destro brasiliano che ha vestito la maglia del Barcellona dal 2008 al 2016 è pronto a dire nuovamente "sì" ai catalani, tanto che la firma sul contratto è attesa subito dopo l'incontro in programma tra le parti. I dubbi sono già stati sciolti: Dani Alves avrebbe accettato la chiamata del suo vecchio club, fortemente voluto proprio dall'ex compagno di squadra Xavi.

Nelle idee del nuovo allenatore del club catalano, Dani Alves sarà una figura fondamentale all'interno dello spogliatoio, oltre naturalmente all'apporto che potrà dare in campo con la sua esperienza. Il Barça vorrebbe averlo a disposizione fin da subito, ma resta da capire se Dani Alves – che lo scorso settembre si è svincolato dal San Paolo dopo la polemica scaturita in seguito al suo rifiuto di tornare ad allenarsi per via delle pendenze finanziare legate al ritardo di alcune mensilità di stipendio – potrà scendere in campo prima del 1° gennaio. Pur di tornare al Barcellona, il 38enne brasiliano avrebbe accettato di ridursi l'ingaggio, così da venire incontro alle esigenze economiche del club alle prese con il fair-play finanziario imposto dalla Liga.