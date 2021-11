Migranti: dopo 2 giorni terminato ad Augusta sbarco 306 su Ocean Viking

12 novembre 2021 a

Palermo, 12 nov. (Adnkronos) - E' terminato ad Augusta, nel siracusano, lo sbarco dei 306 migranti soccorsi nei giorni scorsi in diverse operazione dall'equipaggio dell'Ocean Viking. "Dopo una procedura durata 2 giorni, i naufraghi soccorsi da Ocean Viking sono tutti sbarcati ad Augusta", fa sapere l'ong Sos Mediterranee. "Dopo aver soccorso 314 persone, 2 evacuazioni mediche, uno stallo in mare in piena tempesta - aggiunge -, siamo felici che 306 tra bambini, donne e uomini siano finalmente a terra".