Musica: MinaCelentano, esce la raccolta dei duetti e un brano inedito**

12 novembre 2021 a

a

a

Roma, 12 nov. - (Adnkronos) - Si intitola "MinaCelentano - The Complete Recordings" la raccolta delle registrazioni in studio dei duetti di Mina e Adriano Celentano, con una grande sorpresa per il pubblico: conterrà un nuovo brano, inedito, dal titolo "Niente è andato perso", inciso dalle due leggende a coronamento del loro feeling umano e artistico.

A quasi 25 anni dall'ideazione del loro primo grande successo discografico insieme, "The Complete Recordings" raccoglie tutti i brani nati e interpretati per gli album "Mina Celentano" (campione di incassi con oltre un milione di copie vendute) e "Le migliori" (5 volte Platino).

La raccolta (su etichetta Clan Celentano srl / Pdu Music & Production Sa, distribuzione Sony Music) è disponibile in preorder da oggi 12 novembre al link https://SMI.lnk.to/minacelentanoIn ; dal 26 novembre uscirà su tutte le piattaforme digitali e nelle versioni Hardcoverbook e Digifile (entrambe con doppio cd); e dal 10 dicembre saranno disponibili anche un Box Deluxe contenente il doppio cd e due Picture Disc, oltre a un 45 giri (Lato A: Niente è andato perso/Lato B: Eva), e due versioni in vinile (doppio LP colorato e doppio LP Black 180gr). Tutte le versioni comprendono un prestigioso libro fotografico contenente scatti inediti dei due artisti.