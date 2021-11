Musica: MinaCelentano, esce la raccolta dei duetti e un brano inedito** (2)

12 novembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Questa la tracklist dei brani che compongono “The Complete Recordings”: Niente è andato perso (inedito); Eva; A un passo da te; Brivido felino; Ma che ci faccio qui; Acqua e sale; Amami amami; È l'amore; Io non nolevo; Come un diamante nascosto nella neve; Specchi riflessi; Che t'aggia di'; Non mi ami; Messaggio d'amore; Sempre sempre sempre; Se mi ami davvero; Ti lascio amore; Sono le tre; Dolce fuoco dell'amore.

Mercoledì 24 novembre, all'interno della Milano Music Week, il panel per celebrare il percorso artistico che ha fatto la storia in Italia. Interverranno le personalità che hanno contribuito all'enorme successo dei capolavori di Mina e Celentano. Tra i nomi, Claudia Mori, Massimiliano Pani, Celso Valli e Fio Zanotti. Produttori, arrangiatori e musicisti che racconteranno aneddoti e curiosità delle due leggende della musica italiana. Sarà inoltre presentato il videoclip dell'inedito “Niente è andato perso” realizzato da Mauro Balletti, autore anche di tutte le grafiche degli album.