Internet: chi semina odio? Insospettabili, lo rivela studio su 1 milione di commenti Youtube (2)

12 novembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - La ricerca ha messo in luce come solo il 32% dei commenti classificati come violenti siano stati rimossi dalla piattaforma o dall'autore ad un anno dalla pubblicazione. Dall'altro lato, fornisce dei dati utili a sviluppare delle strategie per comprendere ed arginare il fenomeno.

Tra i 345mila autori dei commenti analizzati, lo studio non ha identificato dei veri e propri ‘leoni da tastiera' dediti unicamente a seminare odio. L'insulto non è quindi una deriva che riguarda una specifica categoria di persone. Molti utenti, in determinati contesti, diventano autori di commenti 'tossici'.

"Sembrerebbe che l'utilizzo di un linguaggio offensivo e violento da parte degli utenti sia scatenato occasionalmente da fattori esterni - commenta Fabiana Zollo - Lo studio di questi fattori è sicuramente decisivo per individuare le strategie più efficaci per arginare il fenomeno".