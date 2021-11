Internet: chi semina odio? Insospettabili, lo rivela studio su 1 milione di commenti Youtube (3)

12 novembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - La ricerca ha quantificato la mole di commenti d'odio, registrando un'incidenza dell'1% sul milione di commenti analizzati. Tale percentuale è risultata simile sia per i canali ritenuti affidabili, sia per quelli che diffondono disinformazione.

Gli utenti che tendono a commentare sotto canali affidabili utilizzano in media un linguaggio più tossico, con offese ed espressioni violente, rispetto a coloro i quali tendono a commentare sotto canali non affidabili. D'altra parte, l'analisi ha anche mostrato come il linguaggio degeneri quando l'utente si trova a commentare in una ‘bolla' diversa da quella a cui è più familiare, in un ambiente quindi ‘avverso' alle sue opinioni.

Infine, spiega Cinelli, "all'aumentare della lunghezza della conversazione anche la sua tossicità aumenta, risultato, questo, concettualmente in linea con una ben nota legge empirica del web conosciuta come Legge di Godwin".

La ricerca è stata svolta nell'ambito del progetto europeo IMSyPP “Innovative Monitoring Systems and Prevention Policies of Online Hate Speech", partito a marzo 2020 e della durata di 2 anni. Il progetto si pone come obiettivo principale l'analisi dei meccanismi che governano la formazione e diffusione di hate speech online e la formulazione di proposte data-driven per contrastarne la diffusione.