Internet: chi semina odio? Insospettabili, lo rivela studio su 1 milione di commenti Youtube

Venezia, 12 nov. - (Adnkronos) - L'odio online non sembra essere appannaggio di utenti dediti all'insulto. Il linguaggio offensivo o addirittura violento scaturisce da 'insospettabili' commentatori che in certi contesti perdono il contegno. È quanto emerge da uno studio pubblicato oggi su "Scientific Reports" da ricercatori dell'Università Ca' Foscari di Venezia, in collaborazione con Agcom e Jozef Stefan Institute di Lubiana, che hanno analizzato 1 milione di commenti a video inerenti Covid-19 pubblicati su Youtube.

Per monitorare la presenza del discorso d'odio (hate speech) su tale mole di contenuti, il team coordinato da Fabiana Zollo, ricercatrice di Ca' Foscari, ha messo a punto un modello di machine learning in grado di etichettare ogni commento e classificarlo come appropriato, inappropriato, offensivo o violento, a seconda della tipologia di linguaggio utilizzata.

"L'hate speech - spiega Matteo Cinelli, primo autore dello studio e ricercatore postdoc a Ca' Foscari - è uno dei fenomeni più problematici del web poiché rappresenta un incitamento alla violenza nei confronti di specifiche categorie sociali ed infatti sia le piattaforme social che i governi sono alla ricerca di soluzioni a tale problema".