12 novembre 2021 a

a

a

Dublino, 12 nov. - (Adnkronos) - L'Italia ha battuto 2-0 l'Irlanda in un match del gruppo F delle qualificazioni all'Europeo Under 21, disputato al Tallaght Stadium di Dublino. A decidere il match i gol di Lucca al 31' e Cancellieri al 90'. Nella classifica del girone guida la Svezia con 14 punti, uno in più degli azzurri che hanno giocato una partita in meno.