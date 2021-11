Deejay morta: Messina si prepara ai funerali di Viviana e Gioele, la famiglia 'Verità e giustizia' (3)

13 novembre 2021 a

(Adnkronos) - “Quale soggetto dotato di un minimo discernimento avrebbe, quindi, compiuto un'azione così rischiosa e ingiustificata, anziché come avrebbe fatto chiunque collaborare con gli inquirenti?”, dice il gip. Dunque, da un punto di vista giudiziario la vicenda di Viviana e del piccolo Gioele è stata chiusa. Ma Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi non si rassegna e dice: "All'inizio di questa vicenda il mostro ero io: oggi sappiamo che Viviana, esattamente come mi aveva detto, fosse uscita di casa solo per comprare un paio di scarpe a Gioele. Oggi qualcuno, a Caronia, festeggia ma verità e giustizia sono stelle che nessuna menzogna può oscurare. Sulle responsabilità dei vigili del fuoco, giorno 23 ottobre, ho presentato autonoma denuncia". Si aprirà un nuovo capitolo?