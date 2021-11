Quirinale: Mohamed Ali Hassan, trova 5mila euro e li restituisce alla proprietaria**

13 novembre 2021 a

a

a

Roma 13 nov. (Adnkronos) - Mohamed Ali Hassan, 39 anni, cittadino somalo, vive e lavora come collaboratore domestico a Vibo Valentia, nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana. Sposato e padre di sei figli. mentre si reca insieme alla figlia alla caserma dei Carabinieri per una denuncia di smarrimento documenti, trova per terra un portafoglio con cinquemila euro. Controllati i documenti e rinvenuta quindi l'identità del proprietario -una donna residente in un paese vicino- decide di recarsi dalla donna a restituirlo. A missione compiuta, rifiuta anche la ricompensa offerta dalla proprietaria.