Ue: Boschi (Iv), 'casa riformisti per salvare l'Europa dai populisti, lo spazio c'è'

Roma, 13 nov (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di una nuova famiglia europea per le vecchie e le nuove sfide che abbiamo davanti. C'è Renew Europe, noi crediamo in questo progetto perchè mette insieme due grandi tradizioni". Lo ha detto Maria Elena Boschi nel suo intervento all'evento di Renew al Maxxi.

"Dobbiamo sconfiggere i due populismi, perchè ci sono i sovranisti di Salvini e Meloni ma anche i Socialisti con l'ingresso del M5s si sono avvicinati ai populisti -ha spiegato la capogruppo di Iv alla Camera- Abbiamo questa responsabilità, salvare l'Europa politica. Draghi ha salvato l'Euro, noi dobbiamo salvare l'Europa politica a ogni costo".

"Come Italia viva crediamo in questo progetto, con entusiasmo e convinzione. Abbiamo bisogno di una casa comune in uno spazio politico che c'è già -ha sottolineato Boschi-. Non mettiamo veti su nessuno ma sulle regole di ingaggio saremo irremovibili: costruiamo una casa dei liberali, riformisti e democratici, noi siamo quelli del lavoro, non del reddito o della rendita, dell'Europa contro i sovranisti, della politica contro il populismo".