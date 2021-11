Quirinale, la carabiniera Martina, tre ore di colloquio sul ponte che evitano un suicidio**

13 novembre 2021 a

a

a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - Martina Pigliapoco, 26 anni, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana, carabiniera in servizio presso la Stazione di San Vito di Cadore, in provincia di Belluno, la mattina del 4 ottobre 2021, allertata dalla centrale operativa, si reca nelle vicinanze di un ponte tibetano, a Perarolo, dove è stata segnalata la presenza di una persona che ha scavalcato la ringhiera per gettarsi nel vuoto.

La carabiniera, percorsa una parte del ponte, si siede a distanza e cerca di dialogare con la donna. La conversazione dura circa tre ore e alla fine la signora desiste dall'intento suicida e abbraccia Martina.