Quirinale: l''angelo' Gabriele che salva la ciclista ferita**

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - Gabriele Salvadori, 46 anni, Cavaliere dell'Ordine al Merito della repubblica italiana, Vigile del fuoco, coordinatore in servizio presso il Comando di Livorno, nel maggio scorso è fra i partecipanti alla competizione internazionale di mountain bike “Granfondo Costa degli Etruschi Epic” a Bibbona, in provincia di Livorno. Quando Ylenia Colpo, un'altra concorrente, cade in un dirupo riportando gravi ferite, Gabriele, nonostante gli scarsi mezzi sanitari in suo possesso, la soccorre e assiste tamponando le ferite e mantenendola sveglia. Il Vigile del fuoco provvede inoltre a facilitare le operazioni di soccorso indicando il punto esatto dove intervenire e fornendo le coordinate all'elisoccorso.