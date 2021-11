Ue: Gozi, 'vera divisione è tra riformatori e consevatori, Renew è la risposta'

13 novembre 2021 a

Roma, 13 nov (Adnkronos) - "La vera divisione è tra riformatori e conservatori. Renew è la risposta a chi dice che in politica o si sta di qua o di là: o col Ppe o coi Socialisti, o con Meloni o con Conte". Lo ha detto Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo, nel suo intervento all'evento Renew in Italia.

"La politica è cambiata, servono nuove lenti per guardare alla politica di oggi. La sfida non è più tanto tra destra e sinistra ma tra apertura e chiusura. Il nuovo corso del principale partito della sinistra italiana si era aperto con l'annuncio della volontà di una svolta riformista. A otto mesi dalla nomina del suo ultimo segretario, possiamo dire che di riformista non abbiamo visto nulla -ha spiegato Gozi-. Abbiamo visto però che hanno finito per inseguire e corteggiare i populisti e infine allearsi con loro, con quelli che andavano a incontrare i gilet gialli e volevano uscire dall'Europa. A me sembra che la sinistra classica sia come una stella morta”.