Ue: Gozi, 'in Italia proseguire agenda Draghi oltre la legislatura'**

Roma, 13 nov (Adnkronos) - "Dobbiamo guardare a tutte quelle cose che ci uniscono che sono molte e molto più serie e importanti di quelle che ci dividono: Europa della potenza e della conoscenza, lavoro, riforma della giustizia, scuola, diseguaglianze, stato di diritto, green deal, innovazione digitale, lotta al terrorismo, politica estera. In Italia è l'agenda di Mario Draghi. Dobbiamo essere preparati a proseguirla anche dopo questa legislatura. Il vecchio bipolarismo italiano è un fattore di blocco, è un rischio per l'Italia e l'Europa, impedisce di portare avanti un'agenda riformatrice da oggi al 2030”. Lo ha detto Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo, nel suo intervento all'evento Renew in Italia.