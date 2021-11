Calcio: De Rossi, 'spero che Mourinho non si stufi di Roma, ora non vorrei essere nei suoi panni'

13 novembre 2021 a

Rom, 13 nov. (Adnkronos) - "La Roma sarà soddisfatta se arriverà a fine stagione...? Se non avrà fatto stufare anche questo allenatore, che è uno dei più forti in circolazione. Al di là del fatto estetico, Mourinho è uno dei 5-6 allenatori più forti di sempre, ho la Roma dentro al cuore ma è meglio vederla da fuori ora, non vorrei mettermi nei panni di Mourinho. Stanno uscendo fuori in tanti, ma Mourinho ha personalità e sarà sereno". Sono le parole di Daniele De Rossi, ex capitano della Roma, ai microfoni di Sky Sport sull'attuale tecnico giallorosso.

De Rossi poi sul campionato di Serie A ha aggiunto: "Napoli e Milan sembra stiano abbastanza meglio delle altre, il Napoli ha fatto molto bene con Gattuso e sta facendo altrettanto bene con Spalletti. Secondo me rientreranno un po' tutte anche se Roma, Inter, Lazio e Juventus sono un po' staccate", ha aggiunto.