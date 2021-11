Calcio: De Rossi, 'rigorista? Importanza Jorginho va oltre'

13 novembre 2021 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Cambiare rigorista dopo l'errore con la Svizzera? Non lo so, ci penserà Mancini a gestire il tutto in maniera impeccabile. Jorginho è un giocatore imprescindibile, poi gli ultimi 3 non sono andati bene ma poi sono cose che si vedono nello spogliatoio. Abbiamo visto anche quello che è successo con Totti che in un anno ne sbagliò 3-4, i rigoristi vanno sopra queste cose". Lo ha detto Daniele De Rossi, ex capitano della Roma, ai microfoni di Sky Sport sul rigore sbagliato ieri contro la Svizzera dal centrocampista azzurro Jorginho.