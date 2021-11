Calcio: Nazionale, lasciano ritiro anche Calabria e Briraghi, convocato Zappacosta**

13 novembre 2021 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - La NAzionale italiana di calcio perde ancora pezzi in vista della gara con l'Irlanda del Noerd. Dopo il forfait di Bastoni questa mattina, altri due calciatori lasceranno il ritiro nelle prossime ore. Davide Calabria, che accusa una sofferenza muscolare al polpaccio destro, rientrerà al club per le cure del caso, mentre Cristiano Biraghi rientra invece a casa per motivi personali. Il Ct Roberto Mancini ha convocato Davide Zappacosta, che stasera si aggregherà al gruppo a Roma.